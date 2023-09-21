В Омске почти неделю ищут 67-летнюю женщину с русыми волосами

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказали о поисках 67-летней женщины. Она пропала в прошлую пятницу, 15 сентября. С конца той недели о ее местонахождении неизвестно.
Ее рост 170 см, худощавое телосложение. У нее русые достаточно волосы и зеленые глаза. Правда, нет данных о том, во что могла быть одета женщина. Ее фото опубликовали добровольцы у себя в сообществе.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении омички, просят звонить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.