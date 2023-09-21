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Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

иллюстрация

В Омске почти неделю ищут 67-летнюю женщину с русыми волосами

21 сентября 2023, 04:14
Фото: Город55
иллюстрация
Неизвестно, в чем была одета омичка в день исчезновения.

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказали о поисках 67-летней женщины. Она пропала в прошлую пятницу, 15 сентября. С конца той недели о ее местонахождении неизвестно.

Ее рост 170 см, худощавое телосложение. У нее русые достаточно волосы и зеленые глаза. Правда, нет данных о том, во что могла быть одета женщина. Ее фото опубликовали добровольцы у себя в сообществе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении омички, просят звонить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Пропал человек#Алина Ясинская
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