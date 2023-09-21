В Омске ищут мужчину на костылях, подозреваемого в краже парфюма

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В Омске разыскивают мужчину на костылях, подозреваемого в краже парфюмерии. Инцидент произошел в магазине «Парфюм-Лидер» рядом с остановкой «КДЦ „Кристалл“». в Нефтяниках.
Мужчина зашел в магазин, сложил несколько флаконов с туалетной водой в пакет и покинул супермаркет, не расплатившись за товар. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.
Полицейские просят всех, кто узнал мужчину на видео, обратиться по телефонам: 79-35-02, 8-950-338-05-34 или 102. Конфиденциальность гарантируется.