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Published Сегодня, 06:38

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В Омске ищут мужчину на костылях, подозреваемого в краже парфюма

21 сентября 2023, 06:38
Фото: Город55
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Инцидент произошел в магазине «Парфюм-Лидер» рядом с остановкой «КДЦ „Кристалл“».

В Омске разыскивают мужчину на костылях, подозреваемого в краже парфюмерии. Инцидент произошел в магазине «Парфюм-Лидер» рядом с остановкой «КДЦ „Кристалл“». в Нефтяниках.

Мужчина зашел в магазин, сложил несколько флаконов с туалетной водой в пакет и покинул супермаркет, не расплатившись за товар. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Полицейские просят всех, кто узнал мужчину на видео, обратиться по телефонам: 79-35-02, 8-950-338-05-34 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

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#Происшествия#Видео#Кража#Полиция#Омск#Косметика#Евгений Игишев#Парфюмерия#Супермаркет
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