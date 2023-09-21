В ГД планируют разработать критерии нуждаемости семей

Парламентарии признают, что есть проблемы в поддержке семей. Особенно важно улучшать благополучие семей, особенно многодетных и молодых семей. Помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, является очень важной, однако главная задача — предотвратить попадание семей в такую ситуацию.