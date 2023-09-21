Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

В ГД планируют разработать критерии нуждаемости семей

21 сентября 2023, 06:36
Коэффициент рождаемости в России сейчас достиг низкого уровня, как в 1943 году. Власти считают, что чтобы изменить эту ситуацию, необходимо активно пропагандировать многодетность и традиционные ценности семьи.

Создается единая информационная среда для повышения рождаемости. Положительные образы материнства, отцовства и детства будут представлены на уличных билбордах, в видеороликах, социальных сетях, детских книжках и подъездах жилых домов. Эта социальная реклама уже работает в большинстве регионов России, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Парламентарии признают, что есть проблемы в поддержке семей. Особенно важно улучшать благополучие семей, особенно многодетных и молодых семей. Помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, является очень важной, однако главная задача — предотвратить попадание семей в такую ситуацию.

Депутаты предложили разработать критерии, которые позволят оценить нужды семей и оказывать адресную помощь. Они также подчеркивают важность воспитания детей в соответствии с традиционными семейными ценностями.

Важно создать инфраструктуру поддержки семьи, чтобы все семьи с детьми могли удобно ходить в магазины, гулять в парках и получать различные услуги.

Подпишитесь
В омском УФСИН случились кадровые изменения в руководящем штабе
Сегодня, 02:52
Динара Курманова назначили на пост зампреда правительства Омской области
Сегодня, 04:41
Валерия Бойко официально избрали зампредседателя Заксобрания Омской области
Сегодня, 04:40
Ирину Касьянову на пятилетний срок переизбрали омским омбудсменом
Сегодня, 04:55
На экс-директора «Омскоблстройзаказчика» Кирьякова завели дело за взятку
Вчера, 11:41
Елена Мизулина получила знак отличия за заслуги перед Омской областью
Сегодня, 06:02