В ГД планируют разработать критерии нуждаемости семей

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:50
Создается единая информационная среда для повышения рождаемости. Положительные образы материнства, отцовства и детства будут представлены на уличных билбордах, в видеороликах, социальных сетях, детских книжках и подъездах жилых домов. Эта социальная реклама уже работает в большинстве регионов России, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Парламентарии признают, что есть проблемы в поддержке семей. Особенно важно улучшать благополучие семей, особенно многодетных и молодых семей. Помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, является очень важной, однако главная задача — предотвратить попадание семей в такую ситуацию.
Депутаты предложили разработать критерии, которые позволят оценить нужды семей и оказывать адресную помощь. Они также подчеркивают важность воспитания детей в соответствии с традиционными семейными ценностями.
Важно создать инфраструктуру поддержки семьи, чтобы все семьи с детьми могли удобно ходить в магазины, гулять в парках и получать различные услуги.