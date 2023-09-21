Украл 5 телефонов с витрины. В Омске разыскивают мужчину в белой футболке и кепке

В Омске почти месяц разыскивают мужчину, подозреваемого в краже мобильных телефонов. В конце августа в правоохранительные органы обратился продавец магазина, расположенного в торговом центре на проспекте Мира. Он рассказал, что ненадолго отлучился с рабочего места, а когда вернулся, то обнаружил, что с витрины исчезли 5 смартфонов.