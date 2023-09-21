Украл 5 телефонов с витрины. В Омске разыскивают мужчину в белой футболке и кепке

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В Омске почти месяц разыскивают мужчину, подозреваемого в краже мобильных телефонов. В конце августа в правоохранительные органы обратился продавец магазина, расположенного в торговом центре на проспекте Мира. Он рассказал, что ненадолго отлучился с рабочего места, а когда вернулся, то обнаружил, что с витрины исчезли 5 смартфонов.
Полицейские просмотрели запись с камер видеонаблюдения и установили, что к преступлению мог быть причастен мужчина в белой кепке и футболке.
Всех кто узнал подозреваемого на фото, полицейские просят обратиться по телефонам: 79-35-02, 8-950-338-05-34 или 102.
Ранее Город55 сообщал о розыске еще одного подозреваемого. Мужчина на костылях украл несколько флаконов с парфюмом в магазине «Парфюм-лидер» в омских Нефтяниках.