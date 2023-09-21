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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Полицейские в Омске разыскивают мужчину, подозреваемого в краже 5 смартфонов

Украл 5 телефонов с витрины. В Омске разыскивают мужчину в белой футболке и кепке

21 сентября 2023, 11:44
Фото: Пресс-служба омской полиции

Полицейские в Омске разыскивают мужчину, подозреваемого в краже 5 смартфонов

Мужчина украл телефоны в магазине, когда продавец отлучился с рабочего места.

В Омске почти месяц разыскивают мужчину, подозреваемого в краже мобильных телефонов. В конце августа в правоохранительные органы обратился продавец магазина, расположенного в торговом центре на проспекте Мира. Он рассказал, что ненадолго отлучился с рабочего места, а когда вернулся, то обнаружил, что с витрины исчезли 5 смартфонов.

Полицейские просмотрели запись с камер видеонаблюдения и установили, что к преступлению мог быть причастен мужчина в белой кепке и футболке.

Всех кто узнал подозреваемого на фото, полицейские просят обратиться по телефонам: 79-35-02, 8-950-338-05-34 или 102.

Фото: Пресс-служба омской полиции

Ранее Город55 сообщал о розыске еще одного подозреваемого. Мужчина на костылях украл несколько флаконов с парфюмом в магазине «Парфюм-лидер» в омских Нефтяниках.

В Омске ищут мужчину на костылях, подозреваемого в краже парфюма
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#Происшествия#Кража#Полиция#Омск#Омская область#Смартфон#Телефон#Евгений Игишев#Видеонаблюдение
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