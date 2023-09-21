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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 30%

21 сентября 2023, 13:10
Центробанк Турции объявил о повышении основной процентной ставки до 30%. Об этом сообщили представители регулятора на своем официальном сайте.

Решение было принято Комитетом по денежно-кредитной политике, который увеличил ставку недельного аукциона репо — базовую ставку — с 25% до 30%. Об этом пишет 360tv.ru.

Центробанк отметил, что инфляция в июле и августе превысила ожидания. При этом сильный внутренний спрос и стабильные цены на услуги поддерживаются на неизменном уровне, но повышение цен на нефть и ухудшение инфляционных ожиданий создают дополнительное давление на рост цен.

В связи с этим Центробанк принял решение продолжить жесткую денежно-кредитную политику, чтобы достичь дезинфляции, сдержать рост цен и закрепить инфляционные ожидания.

#Экономика
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