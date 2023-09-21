Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 30%

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Решение было принято Комитетом по денежно-кредитной политике, который увеличил ставку недельного аукциона репо — базовую ставку — с 25% до 30%. Об этом пишет 360tv.ru.
Центробанк отметил, что инфляция в июле и августе превысила ожидания. При этом сильный внутренний спрос и стабильные цены на услуги поддерживаются на неизменном уровне, но повышение цен на нефть и ухудшение инфляционных ожиданий создают дополнительное давление на рост цен.
В связи с этим Центробанк принял решение продолжить жесткую денежно-кредитную политику, чтобы достичь дезинфляции, сдержать рост цен и закрепить инфляционные ожидания.