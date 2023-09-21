Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 30%

Центробанк отметил, что инфляция в июле и августе превысила ожидания. При этом сильный внутренний спрос и стабильные цены на услуги поддерживаются на неизменном уровне, но повышение цен на нефть и ухудшение инфляционных ожиданий создают дополнительное давление на рост цен.