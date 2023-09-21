Сибирь вошла в топ регионов-рекордсменов по выдаче льготной ипотеки за один день

«Сбер, в том числе в Сибири, в стремительно меняющихся обстоятельствах старается сохранять удобные условия по востребованным населением продуктам. Мы понимаем, что, например, для молодых семей важно не упустить возможность успеть приобрести собственное жилье, как гарантию стабильности и уверенности в завтрашнем дне, на более выгодных условиях ипотечных программ».