С улиц Южно-Сахалинска к 2024 году уберут маршрутки по поручению Валерия Лимаренко

Обновление в первую очередь затронет пассажирский маршрут № 45. В Южно-Сахалинск уже поступило шесть автобусов средней вместимости на газомоторном топливе. После регистрационных процедур они выйдут на линию. Еще две единицы транспорта добавят на этот маршрут до конца октября — все новые машины будут двигаться против часовой стрелке. До конца 2023 года в островную столицу придет еще одна партия автобусов, за счет которой полностью обновят автопарк маршрута № 45, а также маршрута № 28. Таким образом, уже к началу 2024 года на этих линиях не останется маленьких машин.