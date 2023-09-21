РЭО: Нанесение маркировки на этикетки бутылок позволит снизить стоимость переработки

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов рассказал, что цифровая маркировка позволят обеспечить прозрачность рынка России и избавить граждан от контрафактной продукции, а также товаров, представляющих опасность для их здоровья. Из-за использования стикеров на крышках с переработкой этого сырья могут возникнуть проблемы. Забралов отметил, что в РЭО не предлагают отказаться от маркировки полностью. Вместо этого можно использовать водорастворимый клей или переносить стикер с QR-кодом на основную этикетку. В таком случае на линиях переработки ПЭТ-бутылок не возникнет технологических сложностей.