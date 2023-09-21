РЭО: Нанесение маркировки на этикетки бутылок позволит снизить стоимость переработки

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В РЭО считают, что при нанесении маркировки стоит использовать специальный водорастворимый клей. Еще один способ — размещать стикер на основной этикетке бутылки, пишет издание 56orb.ru.
Чтобы инициатива сработала, новый стандарт должен использоваться производителями товаров и розничными торговыми сетями. Внедрение новых требований позволит сделать технологический процесс по переработке пластиковых крышек на объектах утилизации менее трудоемким и продолжительным. Также это снизит стоимость переработки.
«Еще одним важным результатом станет сокращение объемов захоронения на полигонах, а также снижение нагрузки на комплексы сортировки. А главное, в сознание населения вернется мотивация снова собирать и передавать крышки на переработку», — рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.
По словам главы Российского экологического оператора, по итогам второго квартала привычка раздельного накопления отходов сформирована у 59,7 процента населения. Это 87,3 миллиона граждан, и их количество продолжает расти.
Стоит отметить, что с 1 декабря 2021 года в России вступили в силу требования об обязательной маркировке «Честный знак» средствами идентификации упакованной минеральной природной воды. Чуть позже, с 1 марта 2022 года, в стране начали действовать требования, предусматривающую обязательную маркировку остальной упакованной воды.
Российские производители начали использовать крышки из пластика в семидесятых — восьмидесятых годах. Перерабатывать такую продукцию достаточно трудно. Это связано с отсутствием сортировки вторичного сырья. Дело в том, что россияне привыкли выбрасывать и сдавать бутылки вместе с крышками.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов рассказал, что цифровая маркировка позволят обеспечить прозрачность рынка России и избавить граждан от контрафактной продукции, а также товаров, представляющих опасность для их здоровья. Из-за использования стикеров на крышках с переработкой этого сырья могут возникнуть проблемы. Забралов отметил, что в РЭО не предлагают отказаться от маркировки полностью. Вместо этого можно использовать водорастворимый клей или переносить стикер с QR-кодом на основную этикетку. В таком случае на линиях переработки ПЭТ-бутылок не возникнет технологических сложностей.
Напомним, Российский экологический оператор наградил компанию «ВкусВилл» за победу в конкурсе «Зеленая премия» в категории «Лучший корпоративный проект». За год в ходе экоинициативы для покупателей было сдано на переработку более тридцати миллионов «добрых крышек».