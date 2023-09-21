Программист рассказал о рисках ввода цифрового паспорта в России

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Он отметил, что возможна подделка фотографий и это лишь один из способов мошенничества. Однако цифровой паспорт, предположительно, будет обладать дополнительными мерами защиты. Важно, чтобы пользователи цифровых паспортов имели полный контроль над своими данными и понимали, как они используются и защищаются, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Структура использования цифровного паспорта будет добровольной, и те, кто предпочитает традиционные бумажные документы, смогут продолжать их использовать. В ближайшие три месяца будет определен перечень документов, которые также можно будет предъявлять с помощью электронного сервиса «Госуслуг».