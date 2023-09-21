Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Программист рассказал о рисках ввода цифрового паспорта в России

21 сентября 2023, 06:36
В России введена электронная версия паспорта, которая считается равноценной бумажному документу. Программист Сергей Журавлев подчеркнул, что это важный шаг в развитии цифровых государственных услуг, однако существуют риски безопасности.

Он отметил, что возможна подделка фотографий и это лишь один из способов мошенничества. Однако цифровой паспорт, предположительно, будет обладать дополнительными мерами защиты. Важно, чтобы пользователи цифровых паспортов имели полный контроль над своими данными и понимали, как они используются и защищаются, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Структура использования цифровного паспорта будет добровольной, и те, кто предпочитает традиционные бумажные документы, смогут продолжать их использовать. В ближайшие три месяца будет определен перечень документов, которые также можно будет предъявлять с помощью электронного сервиса «Госуслуг».

Подпишитесь
В омском УФСИН случились кадровые изменения в руководящем штабе
Сегодня, 02:52
Динара Курманова назначили на пост зампреда правительства Омской области
Сегодня, 04:41
Валерия Бойко официально избрали зампредседателя Заксобрания Омской области
Сегодня, 04:40
Ирину Касьянову на пятилетний срок переизбрали омским омбудсменом
Сегодня, 04:55
На экс-директора «Омскоблстройзаказчика» Кирьякова завели дело за взятку
Вчера, 11:41
Елена Мизулина получила знак отличия за заслуги перед Омской областью
Сегодня, 06:02