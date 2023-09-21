Программист рассказал о рисках ввода цифрового паспорта в России

Он отметил, что возможна подделка фотографий и это лишь один из способов мошенничества. Однако цифровой паспорт, предположительно, будет обладать дополнительными мерами защиты. Важно, чтобы пользователи цифровых паспортов имели полный контроль над своими данными и понимали, как они используются и защищаются, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».