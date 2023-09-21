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Программа инициативного бюджетирования должна быть федеральной, заявили в Госдуме

21 сентября 2023, 06:36
Необходимо распространить программу инициативного бюджетирования на всю Российскую Федерацию. Такое предложение было высказано членом комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергеем Колуновым.

Программа инициативного бюджетирования позволяет жителям самостоятельно предлагать идеи по улучшению своего города. Граждане создают инициативные группы, обращаются в местный орган власти и сообщают о своих планах. Они вносят 1% от необходимой суммы для реализации проекта, а остальные средства предоставляются из местного и регионального бюджетов.

По словам Колунова, за несколько лет работы программа полностью подтвердила свою эффективность.

«Важность и значимость проектов, которые реализуются через инициативное бюджетирование, определяют только жители. Таким образом, финансируются только те идеи, которые действительно нужны конкретному городу или району», — объяснил депутат в интервью с изданием «Подмосковье сегодня».

Колунов призывает сделать программу федеральной, чтобы жители каждого региона могли самостоятельно определить, как использовать бюджетные средства. Это позволит решать наиболее важные проблемы в каждом конкретном месте.

«Опыт работы с идеями, предлагаемыми гражданами, должен быть использован не только в Московской области, но и во всех регионах России. Наш регион стал первопроходцем в этом вопросе и успешно продемонстрировал свою эффективность. Теперь другие субъекты Российской Федерации должны последовать его примеру», — подчеркнул Колунов.

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