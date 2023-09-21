Программа инициативного бюджетирования должна быть федеральной, заявили в Госдуме

«Опыт работы с идеями, предлагаемыми гражданами, должен быть использован не только в Московской области, но и во всех регионах России. Наш регион стал первопроходцем в этом вопросе и успешно продемонстрировал свою эффективность. Теперь другие субъекты Российской Федерации должны последовать его примеру», — подчеркнул Колунов.