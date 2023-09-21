Проблемный дом в омском микрорайоне Прибрежный достроят за 434 млн рублей

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Published Сегодня, 04:59
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В Омске региональный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» выбрал подрядчика, который достроит многоэтажный дом на улице Перелета. Высотка состоит из двух 16-этажных секций и находится на земельном участке с кадастровым номером 55:36:0110101:22857. На торги заявились четыре компании — ООО «Строитель», ООО «Смит», ООО «Стройцентр-Иркутск» и ООО «Газхолодмаш».
Победителем торгов признали фирму «Строитель», которая снизила начальную цену на 37,7 млн рублей. За завершение строительства ей заплатят 433,8 млн рублей. Отметим, что эта цена оказалась на 80 копеек меньше, предложенной компанией «Смит».
Подрядчику «достался» готовый на 20% дом, возводить который в 2016 году начинала компания «КрасПромКом». В 2020 году работы на стройке приостановились, консервацию объекта при этом никто не производил. Сам застройщик — «Красноярская промышленная компания» (учредитель Иван Притыкин) — в декабре 2020-го был признан банкротом.
Квартир в проблемной высотке дожидаются 167 дольщиков. Всего дом рассчитан на 185 квартир, из них 147 будут однокомнатными, 33 — двухкомнатными и 5 — трехкомнатными. Завершить строительство многоэтажки на Перелета нужно за один год.
Напомним, что для еще одного долгостроя по соседству, также в микрорайоне Прибрежный, нашли подрядчика в июле этого года. Договор на сумму 567 млн рублей заключили с компанией «Дорстрой». Ввод дома в эксплуатацию запланирован на август 2024-го.