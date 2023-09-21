Проблемный дом в омском микрорайоне Прибрежный достроят за 434 млн рублей

Напомним, что для еще одного долгостроя по соседству, также в микрорайоне Прибрежный, нашли подрядчика в июле этого года. Договор на сумму 567 млн рублей заключили с компанией «Дорстрой». Ввод дома в эксплуатацию запланирован на август 2024-го.