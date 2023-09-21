Почему возникли протесты в Армении

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
В то время, когда Степанакерт подвергался бомбардировкам, премьер-министр Армении Никол Пашинян приказал своей армии не вмешиваться, чтобы избежать новой кровопролитной войны. К этому времени на площади Республики и у посольства России собрались разгневанные жители, требуя отставки Пашиняна. Оппозиция также приступила к кампании против него, пишет RTVI.
Протестующие скандируют лозунги против Пашиняна и выражают свою поддержку Арцаху. Площадь Республики уже знакома с протестами, потому что в прошлом году они вызывали отставку Пашиняна за «сдачу Арцаха». Протестующие требуют, чтобы власти признали независимость Карабаха и прекратили переговоры с Азербайджаном.
Знаменитые политики также присоединяются к демонстрации. Кандидат в мэры Еревана, лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян призывает граждан выйти на площадь и изменить власть. Он предлагает создать комитет, который будет координировать действия общества. Несогласные с режимом Пашиняна граждане высказывают свое недовольство полиции, которая стоит перед зданием правительства.
Демонстрация началась мирно, но к вечеру обстановка накалялась, и протестующие начали пытаться прорваться к правительству. Полиция использовала спецсредства для разгона толпы. В результате столкновений несколько человек получили ранения. Демонстранты требуют более решительных действий от оппозиции.
Протестующие также собрались у посольства России, обвиняя Россию в бездействии и предательстве. Стычки произошли между протестующими и полицией. Посольство было временно заблокировано, но дипломаты и их семьи не пострадали.
Известные армянские спортсмены также выразили свою поддержку Карабаху. Футболист Генрих Мхитарян и теннисист Карен Хачанов обратились к своим фанатам и международному сообществу с просьбой помочь восстановить мир.
Протесты продолжаются на площади Республики уже второй день, и оппозиция планирует провести еще одно мероприятие. Оппозиционные силы рассматривают возможность отстранения от власти Пашиняна. Ситуация развивается быстро, и будущие события остаются неизвестными.