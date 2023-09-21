Почему возникли протесты в Армении

В то время, когда Степанакерт подвергался бомбардировкам, премьер-министр Армении Никол Пашинян приказал своей армии не вмешиваться, чтобы избежать новой кровопролитной войны. К этому времени на площади Республики и у посольства России собрались разгневанные жители, требуя отставки Пашиняна. Оппозиция также приступила к кампании против него, пишет RTVI.