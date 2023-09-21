Омские транспортные предприятия накопили долги по зарплате на 617 тысяч

Прошлой осенью недочеты по выплатам также были в сфере водоснабжения, организации сбора, утилизации отходов и ликвидации загрязнений. На сентябрь 2022 года долг по зарплате составил 2 931 рублей. Кроме того, задержки наблюдались в строительной отрасли (1 040 рублей). В этом сезоне зарплату ждут только работники транспортной сферы.