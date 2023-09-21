Омские транспортные предприятия накопили долги по зарплате на 617 тысяч

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В Омскстате предоставили данные о задержках зарплаты в местных организациях. Аналитики сравнивали информацию августа и сентября. По их данным, за месяц задолженность по выплатам омским работникам увеличилась на 30,4%.
По последним данным, зарплату в начале осени задерживают только работающим в транспортной отрасли. Задолженность на 1 сентября 2023 года составляет 617 тыс рублей. В аналогичном периоде 2022 года омским транспортникам задержали только 3 536 рублей.
Прошлой осенью недочеты по выплатам также были в сфере водоснабжения, организации сбора, утилизации отходов и ликвидации загрязнений. На сентябрь 2022 года долг по зарплате составил 2 931 рублей. Кроме того, задержки наблюдались в строительной отрасли (1 040 рублей). В этом сезоне зарплату ждут только работники транспортной сферы.
Сотрудники в муниципальных районах сильнее всего ощутили на себе последствия задержек (82%). В Омске задолженность предприятий по зарплате составляет лишь 17% от общего числа.
Ранее Город55 писал о проблеме с выплатами работникам ОмГУ. Им пришлось обращаться в трудовую инспекцию, чтобы восстановить справедливость.