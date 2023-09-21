«Омскагропромстрой» признали недобросовестным поставщиком за срыв строек ФАПов

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Омское УФАС включило компанию «Омскагропромстрой» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года, сообщили сегодня, 21 сентября, в пресс-службе ведомства. Подовом послужили 45 обращений от бюджетного учреждения «Омскоблстройзаказчик».
В антимонопольной службе рассказали, что в марте прошлого года подрядчик заключил 45 контрактов на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, лабораторий и поставку оборудования в районах Омской области.
Согласно договору, до 1 сентября 2022 года необходимо было провести изыскательские работы, до 10 декабря завершить стройки, а до 20 декабря поставить оборудование. Подрядчик работы провалил, в том числе по первому пункту.
Ранее Город55 рассказывал, что в селе Яман Крутинского района фельдшерский пункт работал без необходимого оборудования. К делу подключилась прокуратура.