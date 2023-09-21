Нутрициолог рассказала, чем лучше заменить сладости в осенний период

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Еще одним негативным эффектом осенней хандры является снижение уровня серотонина — гормона счастья, что влияет на общее самочувствие, память и пищевое поведение, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Нутрициолог Елена Матусенко поделилась своими рекомендациями о том, как заменить сладости в этот период, чтобы избежать недостатка положительных эмоций. Она предупредила, что частое употребление вкусных лакомств может привести к проблемам со здоровьем и фигурой. Осенью также наступает время праздничных застолий, которые могут добавить лишних килограммов. Кроме того, сахаросодержащие продукты оказывают негативное влияние на состояние кишечной микрофлоры, а здоровый кишечник — это ключ к крепкому иммунитету.
Нутрициолог также отметила, что сладости могут повлиять на состояние кожи, вызывая высыпания и прыщи на лице. Она рекомендовала добавлять в рацион продукты, способствующие выработке серотонина и мелатонина, чтобы снизить желание есть сладкое и улучшить настроение. В этом нам помогут красная икра, голландский сыр, миндаль, кешью, кедровые орехи, яйца, бобовые, бананы и творог для выработки серотонина, а для мелатонина — рис, кукурузная и овсяная каши, вишня, грецкие орехи и имбирь.