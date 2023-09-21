Нутрициолог рассказала, чем лучше заменить сладости в осенний период

Нутрициолог Елена Матусенко поделилась своими рекомендациями о том, как заменить сладости в этот период, чтобы избежать недостатка положительных эмоций. Она предупредила, что частое употребление вкусных лакомств может привести к проблемам со здоровьем и фигурой. Осенью также наступает время праздничных застолий, которые могут добавить лишних килограммов. Кроме того, сахаросодержащие продукты оказывают негативное влияние на состояние кишечной микрофлоры, а здоровый кишечник — это ключ к крепкому иммунитету.