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Published Сегодня, 07:40

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Нутрициолог рассказала, чем лучше заменить сладости в осенний период

21 сентября 2023, 07:40
Осенью, когда световой день становится короче, выработка гормона мелатонина уменьшается, что может вызвать проблемы со сном и бодрствованием.

Еще одним негативным эффектом осенней хандры является снижение уровня серотонина — гормона счастья, что влияет на общее самочувствие, память и пищевое поведение, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Нутрициолог Елена Матусенко поделилась своими рекомендациями о том, как заменить сладости в этот период, чтобы избежать недостатка положительных эмоций. Она предупредила, что частое употребление вкусных лакомств может привести к проблемам со здоровьем и фигурой. Осенью также наступает время праздничных застолий, которые могут добавить лишних килограммов. Кроме того, сахаросодержащие продукты оказывают негативное влияние на состояние кишечной микрофлоры, а здоровый кишечник — это ключ к крепкому иммунитету.

Нутрициолог также отметила, что сладости могут повлиять на состояние кожи, вызывая высыпания и прыщи на лице. Она рекомендовала добавлять в рацион продукты, способствующие выработке серотонина и мелатонина, чтобы снизить желание есть сладкое и улучшить настроение. В этом нам помогут красная икра, голландский сыр, миндаль, кешью, кедровые орехи, яйца, бобовые, бананы и творог для выработки серотонина, а для мелатонина — рис, кукурузная и овсяная каши, вишня, грецкие орехи и имбирь.

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