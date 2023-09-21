Мошенники взламывают аккаунты продавцов на Wildberries

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
По словам Соколовой, злоумышленники взламывают аккаунты продавцов и добавляют карточки товаров по очень низким ценам. Затем они проводят рекламу и убеждают покупателей перейти в личные сообщения для продолжения разговора, что запрещено правилами платформы. В этой переписке мошенники говорят, что информация о товаре на сайте еще не обновилась и предлагают покупателю перевести полную предоплату за товар. После этого они перестают отвечать и не отправляют товар, причиняя убытки как покупателям, так и продавцам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Соколова также упомянула, что платформа Wildberries блокирует личные кабинеты продавцов и накладывает колоссальные штрафы за недоставленный товар. Она сообщила, что знает о 35 случаях, когда продавцам пришли штрафы на сумму от 500 тысяч до 5 миллионов рублей.
Селлер рекомендует обращаться в полицию и нанимать юристов продавцам, которые столкнулись с такой ситуацией. А покупателям она напоминает о необходимости быть бдительными и помнить о том, что «бесплатный сыр — только в мышеловке».