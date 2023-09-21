Мошенники взламывают аккаунты продавцов на Wildberries

По словам Соколовой, злоумышленники взламывают аккаунты продавцов и добавляют карточки товаров по очень низким ценам. Затем они проводят рекламу и убеждают покупателей перейти в личные сообщения для продолжения разговора, что запрещено правилами платформы. В этой переписке мошенники говорят, что информация о товаре на сайте еще не обновилась и предлагают покупателю перевести полную предоплату за товар. После этого они перестают отвечать и не отправляют товар, причиняя убытки как покупателям, так и продавцам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».