Метеорологи спрогнозировали теплые выходные в городах-миллионниках

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В субботу в Москве ожидается ясная погода, с температурой до +25 градусов. В воскресенье утром температура будет +17 градусов, днем — +24 градуса, а к вечеру до +20 градусов, пишет Общественная служба новостей.
Также ожидается теплая погода в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, где температура воздуха достигнет +28 градусов. Однако в Новосибирске и Красноярске будут прохладные выходные, с температурой около +7 градусов.