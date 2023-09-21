Метеорологи спрогнозировали теплые выходные в городах-миллионниках

Также ожидается теплая погода в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, где температура воздуха достигнет +28 градусов. Однако в Новосибирске и Красноярске будут прохладные выходные, с температурой около +7 градусов.