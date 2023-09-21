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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Метеорологи спрогнозировали теплые выходные в городах-миллионниках

21 сентября 2023, 14:30
Жители городов-миллионников могут рассчитывать на теплые выходные по прогнозам метеорологов.

В субботу в Москве ожидается ясная погода, с температурой до +25 градусов. В воскресенье утром температура будет +17 градусов, днем — +24 градуса, а к вечеру до +20 градусов, пишет Общественная служба новостей.

Также ожидается теплая погода в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, где температура воздуха достигнет +28 градусов. Однако в Новосибирске и Красноярске будут прохладные выходные, с температурой около +7 градусов.

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