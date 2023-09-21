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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

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Кража на костылях, привокзальный дебош и полтонны овощей для зоопарка. Омск сегодня

21 сентября 2023, 14:44
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омич на костылях подозревается в краже духов и магазина «Парфюм-лидер»

Сегодня в пресс-службе омской полиции появилось сообщение о розыске подозрительного мужчины на костылях. Он зашел в магазин, сложил несколько флаконов с туалетной водой в пакет и покинул супермаркет, не расплатившись за товар. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Сейчас нарушителя разыскивают сотрудники полиции, а также просят омичей, которые узнали мужчину, сообщить об этом.

В Омске ищут мужчину на костылях, подозреваемого в краже парфюма
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Новость №2. Омичи-любители пьяных ночных прогулок разбили стекло на остановке у ЖД-Вокзала

Утром сегодняшнего дня местные жители обнаружили на остановке разбитое стекло, валяющиеся бутылки, из которых вылилась жидкость, и устроивших этот беспорядок мужчин, которые легли спать на этой же остановке. На ситуацию быстро отреагировала администрация: мусор был убран, однако стекло оперативно заменить не удалось, его нужно будет заказывать и ожидать.

Омские нарушители разбили стекло на остановке у ЖД Вокзала и там же легли спать
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Новость №3. Жители Омской области привезли животным Большереченского зоопарка полтонны овощей

Среди них морковка, огурцы, тыква, картошка, кабачки, капуста, свекла, зелень. Овощи поступают на кухню, а уже после распределяются по секциям в зависимости от предпочтений животных. Так, например, копытным достанутся любимые кабачки, тыква и свекла. Дикобраза овощная тарелка, а бегемотам — тыква и морковка.

Морковь, огурцы, тыква. Омичи передали полтонны овощей для Большереченского зоопарка
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#Кража#Омск#Омская область#Автобусные остановки#Зоопарк#Нарушение#Животные#Новости#Итоги дня#Остановка#Нарушение закона#Анастасия Баянова#Имущественная кража
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