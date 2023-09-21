Кража на костылях, привокзальный дебош и полтонны овощей для зоопарка. Омск сегодня

Сегодня в пресс-службе омской полиции появилось сообщение о розыске подозрительного мужчины на костылях. Он зашел в магазин, сложил несколько флаконов с туалетной водой в пакет и покинул супермаркет, не расплатившись за товар. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Сейчас нарушителя разыскивают сотрудники полиции, а также просят омичей, которые узнали мужчину, сообщить об этом.