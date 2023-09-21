Компания «Промомед» анонсировала выход на рынок препарата против ожирения и диабета

«Проблема избыточной массы тела затрагивает половину населения нашей страны, а более чем у 30 миллионов наблюдается ожирение — ключевой фактор риска развития инвалидизирующих заболеваний и жизнеугрожающих состояний (инфаркты, инсульты и другие сердечно-сосудистые осложнения)», — отметил президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ академик РАН Иван Дедов. Он также напомнил, что избыточный вес имеет негативное влияние на репродуктивное здоровье, представляя угрозу для демографического потенциала страны. Уменьшение рисков, вызванных нарушением метаболического здоровья, Дедов связывает с решением проблемы избыточного веса у россиян. И сегодня, по его убеждению, медицина получила широкий выбор отечественных препаратов для персонифицированного лечения каждого пациента.