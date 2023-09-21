Компания «Промомед» анонсировала выход на рынок препарата против ожирения и диабета

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Группа компаний «Промомед» анонсировала выход на рынок первого отечественного препарата группы глутидов (агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида), разработанных для лечения пациентов с избыточной массой тела и ожирением, а также профилактики сердечно-сосудистых осложнений, связанных с вышеназванными заболеваниями, говорится в заявлении, пишут newizv.ru.
Сообщается, что в новую линейку включены препараты «Энлигрия», «Квинлиро» (международное непатентованное название — лираглутид) и «Квинсента» (международное непатентованное название — семаглутид). Эти данные приводит ria.ru.
Согласно заявлению Минздрава РФ, борьба с сахарным диабетом относится к приоритетным направлениям в сфере сохранения здоровья нации. Специалисты подчеркивают актуальность нового препарата для тех, кто борется с ожирением, способным спровоцировать возникновение многих серьезных заболеваний.
«Проблема избыточной массы тела затрагивает половину населения нашей страны, а более чем у 30 миллионов наблюдается ожирение — ключевой фактор риска развития инвалидизирующих заболеваний и жизнеугрожающих состояний (инфаркты, инсульты и другие сердечно-сосудистые осложнения)», — отметил президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ академик РАН Иван Дедов. Он также напомнил, что избыточный вес имеет негативное влияние на репродуктивное здоровье, представляя угрозу для демографического потенциала страны. Уменьшение рисков, вызванных нарушением метаболического здоровья, Дедов связывает с решением проблемы избыточного веса у россиян. И сегодня, по его убеждению, медицина получила широкий выбор отечественных препаратов для персонифицированного лечения каждого пациента.
Препарату под торговым названием «Энлигрия» 14 сентября выписали регистрационное удостоверение. Предполагается, что он появится в аптечной сети во второй декаде октября. «Квинлиро» и «Квинсента» сейчас находятся на стадии государственной регистрации.
В фармацевтической компании сообщили, что перечисленные препараты будут способствовать устранению дефицита аналогичных средств, возникшего еще в прошлом году из-за прекращения поставок от единственного производителя.
Председатель совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый рассказал, что разработка препарата осуществлялась в тесном сотрудничестве с ведущими эндокринологами России. Он также указал, что стратегия компании базируется на обеспечении максимальной поддержки для национальной лекарственной безопасности. Одной из приоритетных задач для группы компаний «Промомед» остается предоставление каждому россиянину необходимых инновационных, высокоэффективных и доступных препаратов в кратчайшие сроки. Полученный на сегодня результат достигнут благодаря многолетней системной работе в сфере разработки новых технологий полного цикла производства востребованных и жизненно важных медицинских препаратов для отечественного рынка, заключил Белый.
Отмечается, что «Промомед» осуществляет выпуск лекарств совместно с другим фармацевтическим предприятием — заводом «Медсинтез».
ГК «Промомед» — это российская фармацевтическая компания, производящая препараты пяти основных групп: противоопухолевые, противовирусные, эндокринологические, неврологические и антибиотики. Это более 300 наименований медицинских препаратов, 80% из которых внесены в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).