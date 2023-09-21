Ирину Касьянову на пятилетний срок переизбрали омским омбудсменом

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
На прошедшем сегодня, 21 сентября, заседании Заксобрания Омской области депутаты переназначили на посту уполномоченного по правам человека Ирину Касьянову. Ее кандидатуру поддержали практически все присутствующие на заседании депутаты, в голосовании не принял участие только один человек.
На этом посту Ирина Касьянова отработала пятилетний срок, и теперь омским омбудсменом она пробудет до 2028 года.
«Великолепный результат, все фракции поддержали, это очень хороший аванс», — отметил председатель регионального Заксобрания Александр Артемов.
Напомним, что с 2010 года Касьянова занимала должность уполномоченного по правам ребенка в Омской области. Затем в 2012-м стала вице-мэром Омска по социальным вопросам, после чего в 2018 году ее и избрали омбудсменом.
До Касьяновой функции уполномоченного Омской области по правам человека выполнял Виктор Лохичев, но он оставил эту должность досрочно 1 апреля 2018 года.
Ранее Город55 писал о новом заместителе председателя Заксобрания Омской области, которого также избрали на сегодняшнем заседании. Им стал депутат Валерий Бойко.