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Ирину Касьянову на пятилетний срок переизбрали омским омбудсменом

Ирину Касьянову на пятилетний срок переизбрали омским омбудсменом

21 сентября 2023, 04:55
Фото: Пресс-служба Уполномоченного Омской области по правам человека
Кандидатуру Касьяновой предложил Виталий Хоценко и поддержали депутаты Заксобрания.

На прошедшем сегодня, 21 сентября, заседании Заксобрания Омской области депутаты переназначили на посту уполномоченного по правам человека Ирину Касьянову. Ее кандидатуру поддержали практически все присутствующие на заседании депутаты, в голосовании не принял участие только один человек.

На этом посту Ирина Касьянова отработала пятилетний срок, и теперь омским омбудсменом она пробудет до 2028 года.

«Великолепный результат, все фракции поддержали, это очень хороший аванс», — отметил председатель регионального Заксобрания Александр Артемов.

Напомним, что с 2010 года Касьянова занимала должность уполномоченного по правам ребенка в Омской области. Затем в 2012-м стала вице-мэром Омска по социальным вопросам, после чего в 2018 году ее и избрали омбудсменом.

До Касьяновой функции уполномоченного Омской области по правам человека выполнял Виктор Лохичев, но он оставил эту должность досрочно 1 апреля 2018 года.

Ранее Город55 писал о новом заместителе председателя Заксобрания Омской области, которого также избрали на сегодняшнем заседании. Им стал депутат Валерий Бойко.

Валерий Бойко избран зампредседателя Заксобрания Омской области
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#Общество#Омская область#Депутаты#Назначение#Омбудсмен#Новости#Ирина Касьянова#Заксобрание#Уполномоченный по правам человека#Юлия Истомина
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