Игоря Николаева перевели из реанимации в палату

По информации, полученной от канала SHOT в Telegram, певец и композитор Игорь Николаев был переведен из реанимационного отделения в обычную палату больницы. В настоящее время он находится в процессе восстановления после операции по коронарному шунтированию.