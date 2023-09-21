Игоря Николаева перевели из реанимации в палату

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Родственникам Игоря Николаева разрешено навещать его, но он все еще нуждается в реабилитации. Врачи предполагают, что ему понадобится около двух недель для полноценного выздоровления, пишет Общественная служба новостей.
Ранее сообщалось, что состояние композитора стабилизировалось, что позволило провести операцию безопасно.
Из-за этой ситуации были отменены все запланированные концерты Игоря Николаева на октябрь. Концерт в Ростове был перенесен с 19 сентября на 19 февраля из-за полной продажи билетов.
Билеты на концерты артиста, запланированные на ноябрь, все еще можно приобрести. Ближайшим концертом указано выступление в Тюмени 5 ноября.