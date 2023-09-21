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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Игоря Николаева перевели из реанимации в палату

21 сентября 2023, 16:07
По информации, полученной от канала SHOT в Telegram, певец и композитор Игорь Николаев был переведен из реанимационного отделения в обычную палату больницы. В настоящее время он находится в процессе восстановления после операции по коронарному шунтированию.

Родственникам Игоря Николаева разрешено навещать его, но он все еще нуждается в реабилитации. Врачи предполагают, что ему понадобится около двух недель для полноценного выздоровления, пишет Общественная служба новостей.

Ранее сообщалось, что состояние композитора стабилизировалось, что позволило провести операцию безопасно.

Из-за этой ситуации были отменены все запланированные концерты Игоря Николаева на октябрь. Концерт в Ростове был перенесен с 19 сентября на 19 февраля из-за полной продажи билетов.

Билеты на концерты артиста, запланированные на ноябрь, все еще можно приобрести. Ближайшим концертом указано выступление в Тюмени 5 ноября.

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