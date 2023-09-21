Главный тренер омского «Авангарда» о проигрыше «Сибири»: «Ребят не в чем упрекнуть»

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал досадное поражение в сибирском дерби на старте первой выездной серии «ястребов» в этом сезоне.
«Отлично начали первый период, много было моментов, которые надо было реализовывать. Честно говоря, ребят мне не в чем упрекнуть, — сегодня хорошо катались, двигались, да и моменты создавали, но были некие ошибки, которые нужно не допускать», — посетовал Михаил Кравец.
Но главный нюанс, который выделил наставник омичей — это четвертый гол за минуту с небольшим до завершения основного времени.
«В концовке, когда вот так сравнивают счет, конечно, нужно доводить все до конца, до положительного результата. Я думаю, что в такой борьбе, в такой игре очки мы точно заслужили», — считает Кравец.
Напомним в третьем периоде при счете 3:2 в пользу «Сибири» омичи взяли тайм-аут, сняли вратаря и за 1:36 до финальной сирены сравняли счет. Гол на счету Райана Спунера. Однако перевести игру в овертайм не получилось, — буквально через 30 секунд новосибирцы стараниями защитника Федора Гордеева поставили точку в этом матче — 4:3.