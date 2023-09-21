Главный тренер омского «Авангарда» о проигрыше «Сибири»: «Ребят не в чем упрекнуть»

Напомним в третьем периоде при счете 3:2 в пользу «Сибири» омичи взяли тайм-аут, сняли вратаря и за 1:36 до финальной сирены сравняли счет. Гол на счету Райана Спунера. Однако перевести игру в овертайм не получилось, — буквально через 30 секунд новосибирцы стараниями защитника Федора Гордеева поставили точку в этом матче — 4:3.