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Михаил Кравец считает, что концовку надо доводить до положительного результата

Главный тренер омского «Авангарда» о проигрыше «Сибири»: «Ребят не в чем упрекнуть»

21 сентября 2023, 16:09
Фото: Город55
Михаил Кравец считает, что концовку надо доводить до положительного результата

Главный тренер омского «Авангарда» высказался о проигрыше в сибирском дерби

По мнению Михаила Кравца, команда точно заслужила очки в такой борьбе, но не срослось.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал досадное поражение в сибирском дерби на старте первой выездной серии «ястребов» в этом сезоне.

«Отлично начали первый период, много было моментов, которые надо было реализовывать. Честно говоря, ребят мне не в чем упрекнуть, — сегодня хорошо катались, двигались, да и моменты создавали, но были некие ошибки, которые нужно не допускать», — посетовал Михаил Кравец.

Но главный нюанс, который выделил наставник омичей — это четвертый гол за минуту с небольшим до завершения основного времени.

«В концовке, когда вот так сравнивают счет, конечно, нужно доводить все до конца, до положительного результата. Я думаю, что в такой борьбе, в такой игре очки мы точно заслужили», — считает Кравец.

Напомним в третьем периоде при счете 3:2 в пользу «Сибири» омичи взяли тайм-аут, сняли вратаря и за 1:36 до финальной сирены сравняли счет. Гол на счету Райана Спунера. Однако перевести игру в овертайм не получилось, — буквально через 30 секунд новосибирцы стараниями защитника Федора Гордеева поставили точку в этом матче — 4:3.

Омский «Авангард» начал выездную серию с досадного поражения в сибирском дерби
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