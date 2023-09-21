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«Газпромнефть-СМ» обеспечила маслами одно из крупнейших газовых месторождений страны

«Газпромнефть-СМ» обеспечила маслами одно из крупнейших газовых месторождений страны

21 сентября 2023, 07:05
Фото: Виктор Молодцов
«Газпромнефть — смазочные материалы» начала поставки высокотехнологичных масел для газодобывающей техники в Ямало-Ненецком автономном округе. Смазочные материалы обеспечат надежную работу компрессорных станций в суровых климатических условиях Крайнего Севера.

Энергоэффективная продукция обладает высоким ресурсом эксплуатации — это позволяет вести бесперебойную деятельность в удалении от промышленных объектов и оперативного сервисного обслуживания. Масла предотвращают преждевременный износ и коррозию механизмов, что подтверждено испытаниями мировых производителей компрессоров.

Высокотехнологичные масла и разработки «Газпромнефть-СМ» применяются крупнейшими добывающими компаниями страны на десятках газовых и нефтегазовых месторождений России.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:

«Неоспоримое преимущество нашей компании — экспертность в нефтегазовой сфере. Специалисты „Газпромнефть — смазочных материалов“ детально знают условия эксплуатации и предъявляемые к оборудованию требования. Накопленный опыт и собственные наукоемкие технологии помогают создавать уникальные по свойствам продукты, которые гарантированно выполняют свои задачи. Мы гибко реагируем, развиваемся и модернизируем наши мощности с учетом растущей потребности российского рынка в высококачественных смазочных материалах».

#Бизнес#Омск#Промышленность#Нефть
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