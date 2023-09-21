«Газпромнефть-СМ» обеспечила маслами одно из крупнейших газовых месторождений страны

«Неоспоримое преимущество нашей компании — экспертность в нефтегазовой сфере. Специалисты „Газпромнефть — смазочных материалов“ детально знают условия эксплуатации и предъявляемые к оборудованию требования. Накопленный опыт и собственные наукоемкие технологии помогают создавать уникальные по свойствам продукты, которые гарантированно выполняют свои задачи. Мы гибко реагируем, развиваемся и модернизируем наши мощности с учетом растущей потребности российского рынка в высококачественных смазочных материалах».