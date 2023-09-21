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Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Спунер стал лучшим по очкам на старте чемпионата

Форвард Райан Спунер побил рекорд омского «Авангарда» по очкам со старта чемпионата

21 сентября 2023, 16:28
Фото: ХУ Авангард
Спунер стал лучшим по очкам на старте чемпионата

Нападающий Райан Спунер побил клубный рекорд омского «Авангарда»

Прошлый рекорд принадлежал чешскому нападающему Владимиру Соботке, который играл за «ястребов».

Нападающий омского «Авангарда» Райан Спунер обновил клубный рекорд и стал лучшим по набранным очкам со старта чемпионата. Так в семи прошедших матчах Спунер набрал уже 11 очков по системе гол + пас. На его счету 4 забитых шайбы и 7 результативных передач.

Предыдущий рекорд в «Авангарде» принадлежал чешскому легионеру Владимиру Соботке, который набрал 8 очков в шести стартовых играх в сезоне 2015/2016.

Добавим, что в прошедшем сегодня матче с новосибирской «Сибирью» Спунер отдал голевую передачу и забил гол, который мог перевести игру в овертайм.

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