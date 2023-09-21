Форвард Райан Спунер побил рекорд омского «Авангарда» по очкам со старта чемпионата

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Нападающий омского «Авангарда» Райан Спунер обновил клубный рекорд и стал лучшим по набранным очкам со старта чемпионата. Так в семи прошедших матчах Спунер набрал уже 11 очков по системе гол + пас. На его счету 4 забитых шайбы и 7 результативных передач.
Предыдущий рекорд в «Авангарде» принадлежал чешскому легионеру Владимиру Соботке, который набрал 8 очков в шести стартовых играх в сезоне 2015/2016.
Добавим, что в прошедшем сегодня матче с новосибирской «Сибирью» Спунер отдал голевую передачу и забил гол, который мог перевести игру в овертайм.