Елена Мизулина получила знак отличия за заслуги перед Омской областью

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
На сегодняшнем заседании Законодательного Собрания Омской области сенатору Российской Федерации Елене Мизулиной вручили знак отличия за служение Омской области.
«Вы всегда принципиально отстаивали свои взгляды, с полной самоотдачей относились к работе сенатора. В Омской области вас знают как энергичного политика с активной жизненной позицией. Большое спасибо за ту работу на благо омичей и региона. Хотим вручить от всех жителей награду», — сказал врио губернатора Виталий Хоценко.
Напомним, что Мизулина представляла регион в Совете Федерации при двух губернаторах. Хоценко ранее объяснял, почему ее не будут включать в действующий от Омской области сенатора в Совфед. По его словам, дело в том, что она не является коренной омичкой.