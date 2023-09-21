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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

иллюстрация

Елена Мизулина получила знак отличия за заслуги перед Омской областью

21 сентября 2023, 06:02
Фото: Город55
иллюстрация
Она больше не будет представлять регион в Совете Федерации.

На сегодняшнем заседании Законодательного Собрания Омской области сенатору Российской Федерации Елене Мизулиной вручили знак отличия за служение Омской области.

«Вы всегда принципиально отстаивали свои взгляды, с полной самоотдачей относились к работе сенатора. В Омской области вас знают как энергичного политика с активной жизненной позицией. Большое спасибо за ту работу на благо омичей и региона. Хотим вручить от всех жителей награду», — сказал врио губернатора Виталий Хоценко.

Напомним, что Мизулина представляла регион в Совете Федерации при двух губернаторах. Хоценко ранее объяснял, почему ее не будут включать в действующий от Омской области сенатора в Совфед. По его словам, дело в том, что она не является коренной омичкой.

Хоценко объяснил, почему Елену Мизулину не выдвинули в Совфед от Омской области
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#Политика#Омск#Омская область#Елена Мизулина#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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