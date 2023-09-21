Эксперты рассказали, выплатят ли компенсацию жильцам взорвавшегося дома в Балашихе

Сейчас следственным комитетом проводится расследование, чтобы выяснить причину взрыва и определить виновных. После завершения расследования будет приниматься решение о выплате компенсаций пострадавшим. Об этом рассказал партнер коллегии адвокатов «Люди Дела» Алишер Захидов. Важно отметить, что если владелец квартиры не подписывает акты или не пускает газовщиков, он сам несет ответственность за состояние газового оборудования, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».