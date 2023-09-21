Эксперты рассказали, выплатят ли компенсацию жильцам взорвавшегося дома в Балашихе

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Сейчас следственным комитетом проводится расследование, чтобы выяснить причину взрыва и определить виновных. После завершения расследования будет приниматься решение о выплате компенсаций пострадавшим. Об этом рассказал партнер коллегии адвокатов «Люди Дела» Алишер Захидов. Важно отметить, что если владелец квартиры не подписывает акты или не пускает газовщиков, он сам несет ответственность за состояние газового оборудования, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации жилых помещений. Расследование должно выяснить, была ли утечка газа в квартирах, где произошли взрывы, и какие могут быть причины возгорания. Газотехническая экспертиза поможет ответить на эти вопросы.
Если будет установлено, что взрыв произошел по вине газопоставляющей компании, управляющей компании или самих жильцов, виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Если имущество было застраховано, собственник может получить компенсацию от страховой компании, сообщил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.
В случае, когда взрыв произошел из-за неправильного обращения с огнем или ненадлежащего обслуживания газовых сетей управляющей компанией, пострадавшие имеют право требовать возмещение ущерба от виновных.