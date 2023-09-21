Эксперт Васильева рассказала, какие пособия положены женщинам в декрете в 2023 году

Также полезным будет единовременное пособие по рождению ребенка и ежемесячные выплаты за его уход до 1,5 лет. Сумма единовременного пособия составляет 22 909 рублей, а размер ежемесячных выплат определяется исходя из доходов родителей. Максимальная сумма ежемесячного пособия в 2023 году составит 33 281 рубль, а минимальная — 8 591 рубль. Для работающих родителей оно составляет 40% их среднего заработка, а для неработающих — фиксированную сумму в минимальном размере.