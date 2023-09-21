Эксперт Васильева рассказала, какие пособия положены женщинам в декрете в 2023 году

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:55
В 2023 году сумма материнского капитала составит 586 946 рублей для первого ребенка, 775 628 рублей для второго ребенка или 188 681 рубль, если маткапитал уже был получен. Об этом рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету Яна Васильева.
Также полезным будет единовременное пособие по рождению ребенка и ежемесячные выплаты за его уход до 1,5 лет. Сумма единовременного пособия составляет 22 909 рублей, а размер ежемесячных выплат определяется исходя из доходов родителей. Максимальная сумма ежемесячного пособия в 2023 году составит 33 281 рубль, а минимальная — 8 591 рубль. Для работающих родителей оно составляет 40% их среднего заработка, а для неработающих — фиксированную сумму в минимальном размере.
Есть также расширенная версия ежемесячного пособия, которая выплачивается до 3 лет ребенку. Она доступна только для детей, родившихся до 1 января 2023 года, при условии, что средний доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Сумма этого пособия составляет один прожиточный минимум или 15 548 рублей, если отец ребенка призван на военную службу.
Наконец, стоит отметить, что существуют также региональные пособия, размеры и доступность которых могут различаться в зависимости от законодательства о социальной поддержке семей в конкретном регионе.
Важно помнить, что если вы не подали заявление на получение пособия, у вас есть право сделать это в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Это касается только разовых выплат.