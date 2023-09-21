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Чиновник будет курировать строительный блок

Динара Курманова назначили на пост зампреда правительства Омской области

21 сентября 2023, 04:41
Фото: 1MI
Чиновник будет курировать строительный блок
О назначении объявил Виталий Хоценко на своем канале в Телеграм.

Виталий Хоценко назначил одиннадцатого заместителя председателя правительства Омской области. Им стал Динар Курманов, который в мае 2023 года стал министром транспорта Омской области. Эта должность за ним сохранится.

«На посту министра транспорта и дорожного хозяйства и на предыдущих позициях он хорошо себя зарекомендовал. Уверен, его работа и дальше будет результативной», — отметил Хоценко.

До назначения в правительство региона Курманов работал на посту директор «Управления дорожного хозяйства Омской области». За работу муниципального предприятия Курманов отвечал с 2018 года.

«Впереди много работы». Динар Курманов стал министром транспорта Омской области
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#Политика#Омская область#Правительство#Новости#Ольга Акамова#Виталий Хоценко
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