gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября 2023, 12:56

Published 21 сентября 2023, 12:56

Modified 21 сентября 2023, 13:06

Updated 21 сентября 2023, 13:06

Детям из взорвавшегося в Балашихе дома окажут психологическую помощь

21 сентября 2023, 12:56
После взрыва газа в Балашихе детям из эвакуированного дома будет оказана психологическая и медицинская помощь. Об этом сообщил Денис Губенко, замдиректора по взаимодействию с госорганами Национального центра.

В интервью 360tv.ru он отметил, что в течение нескольких дней могут возникнуть дополнительные потребности у детей — психологическая помощь, медицинский уход, детское питание и одежда. Центр готов оказать поддержку всем нуждающимся, и для этого была запущена горячая линия, на которую могут обратиться жильцы поврежденного дома.

Губенко подчеркнул, что они готовы помочь в решении всех этих вопросов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика