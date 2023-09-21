Детям из взорвавшегося в Балашихе дома окажут психологическую помощь

Posted 21 сентября 2023, 12:56
Published 21 сентября 2023, 12:56
Modified 21 сентября 2023, 13:06
Updated 21 сентября 2023, 13:06
В интервью 360tv.ru он отметил, что в течение нескольких дней могут возникнуть дополнительные потребности у детей — психологическая помощь, медицинский уход, детское питание и одежда. Центр готов оказать поддержку всем нуждающимся, и для этого была запущена горячая линия, на которую могут обратиться жильцы поврежденного дома.
Губенко подчеркнул, что они готовы помочь в решении всех этих вопросов.