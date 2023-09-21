Боятся лишиться работы. Омичи рассказали, в какие профессии ожидают внедрение ИИ

Однако в рамках исследования выяснилось, что есть профессии, искусственную замену которых трудно представить. Так, например, 95% респондентов посчитали незаменимой работу врачей, еще 65% уверены, что невозможно заменить строителей, 60% так думает об адвокатах. В ходе опроса омичи отметили, что эти профессии искусственный интеллект может только дополнить, ведь работникам подобных сфер социальные навыки важны не меньше, чем знания.