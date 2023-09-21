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Стало известно, омичи каких профессий боятся лишиться работы из-за ИИ

Боятся лишиться работы. Омичи рассказали, в какие профессии ожидают внедрение ИИ

21 сентября 2023, 09:39
Фото: 1MI

Стало известно, омичи каких профессий боятся лишиться работы из-за ИИ

Согласно опросу, каждый третий омич уже задумался о смене профессиональной сферы из-за активного развития искусственного интеллекта.

Аналитики страховой компании «Ренессанс Жизнь» и исследовательский центр «Зарплаты.ру» провели опрос среди жителей Омска и узнали, что подавляющая часть опрошенных считает перспективной работу в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также в разработке киберпротезов.

Треть омичей признались, что боятся лишиться работы из-за активного развития ИИ. По мнению многих, первыми под удар попадут билетеры (85%), кассиры (75%), типографские работники (55%) и сотрудники банковских отделений (45%). В этих профессиях достаточно много рутинных задач, которые могут поддаться автоматизированию.

Еще часть опрошенных посчитала заменяемыми такие профессии, как оператор call-центра (30%), бухгалтер (25%), переводчик (25%), диктор и актер озвучки (15%), туристический агент (15%) и дизайнер (5%).

Однако в рамках исследования выяснилось, что есть профессии, искусственную замену которых трудно представить. Так, например, 95% респондентов посчитали незаменимой работу врачей, еще 65% уверены, что невозможно заменить строителей, 60% так думает об адвокатах. В ходе опроса омичи отметили, что эти профессии искусственный интеллект может только дополнить, ведь работникам подобных сфер социальные навыки важны не меньше, чем знания.

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#Работа#Омск#Омская область#Роботы#Новости#Искусственный интелект#Работа в Омской области#Анастасия Баянова
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