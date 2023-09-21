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Published Сегодня, 12:13

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Updated Сегодня, 12:47

Байден снова оконфузился во время деловых переговоров

21 сентября 2023, 12:13
Американский лидер Джо Байден вновь оконфузился во время публичного выступления. В ходе встречи с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Нью-Йорке президент США отказался пожать коллеге руку. Этот эпизод был зафиксирован на видео.

Выступление Байдена на тему прав работников сопровождалось несколькими инцидентами. Он неумышленно задел флаг Бразилии и запутался в словах. По окончании встречи, президент пожал руку главе Международной организации труда Гилберту Хунгбо, но не обратил внимания на Силву, повернувшись к нему спиной. Об этом пишет 360tv.ru.

Подобные странные поступки главы США не являются чем-то новым. Он часто запутывается в пространстве, сталкиваясь со сложностями при выходе с публичных площадок или при посадке на самолет.

#Политика
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