Байден снова оконфузился во время деловых переговоров

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Выступление Байдена на тему прав работников сопровождалось несколькими инцидентами. Он неумышленно задел флаг Бразилии и запутался в словах. По окончании встречи, президент пожал руку главе Международной организации труда Гилберту Хунгбо, но не обратил внимания на Силву, повернувшись к нему спиной. Об этом пишет 360tv.ru.
Подобные странные поступки главы США не являются чем-то новым. Он часто запутывается в пространстве, сталкиваясь со сложностями при выходе с публичных площадок или при посадке на самолет.