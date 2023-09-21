Байден снова оконфузился во время деловых переговоров

Американский лидер Джо Байден вновь оконфузился во время публичного выступления. В ходе встречи с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Нью-Йорке президент США отказался пожать коллеге руку. Этот эпизод был зафиксирован на видео.