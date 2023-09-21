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Автомобиль ВАЗ-2110 вылетел в кювет на трассе Кудымкар — Гайны

21 сентября 2023, 08:23
Ночью на 17-м километре дороги Кудымкар — Гайны автомобиль ВАЗ-2110 выехал в кювет. По информации пресс-службы местного управления МВД, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате этого ДТП погиб двухлетний ребенок, который находился в машине. Также травмы получили еще три пассажира ВАЗа: дети в возрасте девяти месяцев и трех лет, а также 26-летняя женщина. Им назначено амбулаторное лечение для ушибов и ссадин, которые они получили, пишет ФедералПресс.

Согласно данным полиции, водитель не имел права на управление автомобилем. Кроме того, он был привлечен к административной ответственности несколько раз за нарушение правил дорожного движения, только в этом году — 16 раз.

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