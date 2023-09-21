Автомобиль ВАЗ-2110 вылетел в кювет на трассе Кудымкар — Гайны

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В результате этого ДТП погиб двухлетний ребенок, который находился в машине. Также травмы получили еще три пассажира ВАЗа: дети в возрасте девяти месяцев и трех лет, а также 26-летняя женщина. Им назначено амбулаторное лечение для ушибов и ссадин, которые они получили, пишет ФедералПресс.
Согласно данным полиции, водитель не имел права на управление автомобилем. Кроме того, он был привлечен к административной ответственности несколько раз за нарушение правил дорожного движения, только в этом году — 16 раз.