Автомобиль ВАЗ-2110 вылетел в кювет на трассе Кудымкар — Гайны

В результате этого ДТП погиб двухлетний ребенок, который находился в машине. Также травмы получили еще три пассажира ВАЗа: дети в возрасте девяти месяцев и трех лет, а также 26-летняя женщина. Им назначено амбулаторное лечение для ушибов и ссадин, которые они получили, пишет ФедералПресс.