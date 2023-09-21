13 лет колонии. Поджигатель омского военкомата не смог смягчить приговор

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Военный апелляционный суд оставил без изменений приговор для Ансангана Молдахметова, осужденного за поджог омского военкомата, сообщили сегодня, 21 сентября, в пресс-службе регионального УФСБ. Ранее 1-й Восточный окружной суд приговорил фигуранта к 13 годам колонии строгого режима. При этом первые три года Молдахметов проведет в тюрьме.
В мае прошлого года осужденному, который является гражданином Казахстана, в мессенджере написал неизвестный и предложил заработать 6 млн тенге (около 1,2 млн рублей). Требовалось приехать в Омск и поджечь военкомат.
Молдахметов вместе с подельником прибыли в регион. На месте они изготовили бутылки с зажигательной смесью, подъехали к комиссариату на пересечении улиц Валиханова и Пушкина и зашвырнули в одно из окон пять коктейлей Молотова. После поджога фигуранты дела сразу же выехали за пределы РФ. Молдахметова в последствии задержали в Челябинской области.
Второй соучастник преступления Сеил Диас Муратулы в настоящее время находится в федеральном розыске.