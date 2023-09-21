13 лет колонии. Поджигатель омского военкомата не смог смягчить приговор

Молдахметов вместе с подельником прибыли в регион. На месте они изготовили бутылки с зажигательной смесью, подъехали к комиссариату на пересечении улиц Валиханова и Пушкина и зашвырнули в одно из окон пять коктейлей Молотова. После поджога фигуранты дела сразу же выехали за пределы РФ. Молдахметова в последствии задержали в Челябинской области.