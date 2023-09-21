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13 лет колонии. Поджигатель омского военкомата не смог смягчить приговор

21 сентября 2023, 06:19
Фото: 1MI
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Приговор для поджигателя омского военкомата оставили без изменений

Ансаган Молдахметов проведет за решеткой ближайшие 13 лет.

Военный апелляционный суд оставил без изменений приговор для Ансангана Молдахметова, осужденного за поджог омского военкомата, сообщили сегодня, 21 сентября, в пресс-службе регионального УФСБ. Ранее 1-й Восточный окружной суд приговорил фигуранта к 13 годам колонии строгого режима. При этом первые три года Молдахметов проведет в тюрьме.

В мае прошлого года осужденному, который является гражданином Казахстана, в мессенджере написал неизвестный и предложил заработать 6 млн тенге (около 1,2 млн рублей). Требовалось приехать в Омск и поджечь военкомат.

Молдахметов вместе с подельником прибыли в регион. На месте они изготовили бутылки с зажигательной смесью, подъехали к комиссариату на пересечении улиц Валиханова и Пушкина и зашвырнули в одно из окон пять коктейлей Молотова. После поджога фигуранты дела сразу же выехали за пределы РФ. Молдахметова в последствии задержали в Челябинской области.

Второй соучастник преступления Сеил Диас Муратулы в настоящее время находится в федеральном розыске.

Поджигателя омского военкомата отправили в колонию строгого режима на 13 лет
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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Поджог#Приговор#Военкомат#Евгений Игишев
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