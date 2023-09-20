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Заместителя мэра Усолья-Сибирского ждет суд за взятки

20 сентября 2023, 07:25
Обвинение в совершении трех преступлений — коммерческого подкупа, превышения полномочий и взяток, — было предъявлено заместителю мэра Усолья-Сибирского Николаю Нагиху.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области, пишет ФедералПресс.

По версии следствия, когда Нагих занимал должность гендиректора компании «Аквасервис», он требовал свыше 1 млн рублей от своего партнера для заключения договоров на поставку щебня и также получал взятки за особое внимание к делам контрагента.

Как утверждает следствие, будучи заместителем мэра, Нагих позволил своей знакомой предпринимательнице незаконно проводить похороны и хоронить людей. Позже он, возможно, помог ей незаконно получить контракты на выполнение аналогичных услуг с ущербом в 3 млн рублей для бюджета администрации.

Также следствие полагает, что весной этого года, за деньги, заммэр помог ООО «МЦУ» безвозмездно оформить договоры о передаче прав на задолженности граждан по коммунальным платежам и перевести жилищный фонд от муниципального предприятия «Сервисный центр» к указанной организации.

На данный момент дело направлено в суд для более подробного рассмотрения.

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