Заместителя мэра Усолья-Сибирского ждет суд за взятки

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области, пишет ФедералПресс.
По версии следствия, когда Нагих занимал должность гендиректора компании «Аквасервис», он требовал свыше 1 млн рублей от своего партнера для заключения договоров на поставку щебня и также получал взятки за особое внимание к делам контрагента.
Как утверждает следствие, будучи заместителем мэра, Нагих позволил своей знакомой предпринимательнице незаконно проводить похороны и хоронить людей. Позже он, возможно, помог ей незаконно получить контракты на выполнение аналогичных услуг с ущербом в 3 млн рублей для бюджета администрации.
Также следствие полагает, что весной этого года, за деньги, заммэр помог ООО «МЦУ» безвозмездно оформить договоры о передаче прав на задолженности граждан по коммунальным платежам и перевести жилищный фонд от муниципального предприятия «Сервисный центр» к указанной организации.
На данный момент дело направлено в суд для более подробного рассмотрения.