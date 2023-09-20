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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

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За последний год цены на презервативы в Омске выросли на 31%

20 сентября 2023, 12:23
Фото: Midjourney
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Средняя стоимость товаров для взрослых по состоянию на 1 сентября 2023 года составила 178,27 рублей, говорится в статистике портала «Продажи.РФ».

За два года товары для взрослых в регионе подорожали на 83,64%. Если на 1 сентября 2021 года их средняя цена была 97,08 рублей, то 1 сентября 2023-го — уже 178,27 рублей.

В сентябре прошлого года самыми дорогими презервативами считались Vizit (307,38 рублей), в тройке самых дешевых — «Неваляшка» (11,22 рублей), Гороскоп любви (12,3 рубля) и Contex (33,24 рубля).

За год, к сентябрю 2023 года ситуация изменилась следующим образом:

  • Contex (288,1 руб. +8,09%);
  • Duett (23,04 руб. -30,6%);
  • Durex (379,89 руб. +32,7%);
  • Ganzo (111,66 руб. -37,9%);
  • LUXE (449,42 руб. +708,8%);
  • Reflex (71,33 руб. +55,3%);
  • Vizit (172,11 руб. -44%);
  • Viva (180,04 руб. +11,86%);
  • Гороскоп любви (83,86 руб. +581,78%);
  • Неваляшка (23,26 руб. +107,3%).

Ранее Город55 рассказывал о том, как изменились цены на лекарства. За последний год медицинские товары в регионе подорожали на 19,8%.

За последний год жителям Омской области стало дороже лечиться
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#Общество#Экономика#18+#Омск#Омская область#Цены#Статистика#Новости#Интим-товары#Юлия Истомина
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