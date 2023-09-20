За последний год цены на презервативы в Омске выросли на 31%

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
За два года товары для взрослых в регионе подорожали на 83,64%. Если на 1 сентября 2021 года их средняя цена была 97,08 рублей, то 1 сентября 2023-го — уже 178,27 рублей.
В сентябре прошлого года самыми дорогими презервативами считались Vizit (307,38 рублей), в тройке самых дешевых — «Неваляшка» (11,22 рублей), Гороскоп любви (12,3 рубля) и Contex (33,24 рубля).
За год, к сентябрю 2023 года ситуация изменилась следующим образом:
Ранее Город55 рассказывал о том, как изменились цены на лекарства. За последний год медицинские товары в регионе подорожали на 19,8%.