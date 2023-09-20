Власти Подмосковья обещали восстановить разрушенный дом в Балашихе за 9 месяцев

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Правительство Подмосковья предоставит им подробную информацию о мерах поддержки и долгосрочной помощи. Об этом пишет 360tv.ru.
Вице-губернатор региона Евгений Хромушин подчеркнул, что третий подъезд будет восстанавливаться с нуля, используя монолитный метод. Квартиры, где будут проживать жильцы, будут уже отремонтированы коммунальными службами, то есть они уже будут иметь облицованные стены, сантехнику и кухонную мебель.
Также будет оказана финансовая помощь семьям погибших и пострадавшим от взрыва. Семьям погибших будут выплачены компенсации в размере миллиона рублей. Люди с тяжелыми травмами получат 500 тысяч рублей, средние пострадавшие — 300 тысяч рублей, а легко пострадавшие — 100 тысяч рублей. Кроме того, каждому члену семьи будет выплачено по 30 тысяч рублей на восстановление имущества в их квартирах, а для одиноко проживающих — 50 тысяч рублей. В период ремонта люди будут размещены в гостиницах в Балашихе.
Взрыв произошел утром 20 сентября. Специалисты эвакуировали 170 человек. При исполнении своего служебного долга погибли двое спасателей.