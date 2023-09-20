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Published Сегодня, 14:30

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Updated Сегодня, 14:33

Власти Подмосковья обещали восстановить разрушенный дом в Балашихе за 9 месяцев

20 сентября 2023, 14:30
Жильцам разрушенного дома, в результате газового взрыва в Балашихе, придется ждать около девяти месяцев, чтобы их дом был полностью восстановлен. Весь этот период люди будут получать финансовую помощь на оплату аренды квартир.

Правительство Подмосковья предоставит им подробную информацию о мерах поддержки и долгосрочной помощи. Об этом пишет 360tv.ru.

Вице-губернатор региона Евгений Хромушин подчеркнул, что третий подъезд будет восстанавливаться с нуля, используя монолитный метод. Квартиры, где будут проживать жильцы, будут уже отремонтированы коммунальными службами, то есть они уже будут иметь облицованные стены, сантехнику и кухонную мебель.

Также будет оказана финансовая помощь семьям погибших и пострадавшим от взрыва. Семьям погибших будут выплачены компенсации в размере миллиона рублей. Люди с тяжелыми травмами получат 500 тысяч рублей, средние пострадавшие — 300 тысяч рублей, а легко пострадавшие — 100 тысяч рублей. Кроме того, каждому члену семьи будет выплачено по 30 тысяч рублей на восстановление имущества в их квартирах, а для одиноко проживающих — 50 тысяч рублей. В период ремонта люди будут размещены в гостиницах в Балашихе.

Взрыв произошел утром 20 сентября. Специалисты эвакуировали 170 человек. При исполнении своего служебного долга погибли двое спасателей.

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