Власти Подмосковья обещали восстановить разрушенный дом в Балашихе за 9 месяцев

Также будет оказана финансовая помощь семьям погибших и пострадавшим от взрыва. Семьям погибших будут выплачены компенсации в размере миллиона рублей. Люди с тяжелыми травмами получат 500 тысяч рублей, средние пострадавшие — 300 тысяч рублей, а легко пострадавшие — 100 тысяч рублей. Кроме того, каждому члену семьи будет выплачено по 30 тысяч рублей на восстановление имущества в их квартирах, а для одиноко проживающих — 50 тысяч рублей. В период ремонта люди будут размещены в гостиницах в Балашихе.