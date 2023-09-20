В Омске состоится Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Калимулина

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
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Updated Сегодня, 06:11
Сегодня, 20 сентября, в Омске стартует VI Всероссийский турнир памяти Тимержана Калимулина по греко-римской борьбе. Участниками станут юноши 13–15 лет. Соревнования будут идти в течение двух дней. Турнир посвящают одному из выдающихся борцов в истории омского спорта.
Поединки будут проходить по 22 сентября в зале борьбы СШОР «Сибирский нефтяник» по адресу пр. Мира, 1а. Свои способности покажут больше 250 молодых спортсменов из Алтайского края, Курганской области, Красноярского края и других регионов. Будут, конечно же, среди участников и омские атлеты.
На церемонии открытия турнира выступят артисты Национального татаро-башкирского ансамбля «Умырзая» и студии современной хореографии «Dance move». К слову, в этих номерах поучаствуют внучки Тимержана Калимулина.
Завтра, 21 сентября, первые поединки начнутся в 10:00. В пятницу, 22 сентября, финальные встречи запланирована на 08:30. Для зрителей будет бесплатный вход, так что посмотреть на бои смогут все желающие. Подробности можно изучить тут.