В Омске состоится Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Калимулина

Поединки будут проходить по 22 сентября в зале борьбы СШОР «Сибирский нефтяник» по адресу пр. Мира, 1а. Свои способности покажут больше 250 молодых спортсменов из Алтайского края, Курганской области, Красноярского края и других регионов. Будут, конечно же, среди участников и омские атлеты.