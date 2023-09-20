В Москве задержан пассажир с незадекларированными часами Rolex за 3,5 млн рублей

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово в Москве обнаружили необъявленные часы Rolex у пассажира, который прибыл из Баку. У него были наручные часы стоимостью в 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.