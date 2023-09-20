В Москве задержан пассажир с незадекларированными часами Rolex за 3,5 млн рублей

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово в Москве обнаружили необъявленные часы Rolex у пассажира, который прибыл из Баку. У него были наручные часы стоимостью в 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

Представители таможни уточнили, что 63-летний мужчина, у которого были эти дорогостоящие часы, проходил через «зеленый» коридор, когда его остановили инспекторы. Об этом пишет 360tv.ru. Пассажир заявил, что ему подарили часы Rolex и он не знал, что их нужно было задекларировать. Эксперты установили, что металлические детали часов были изготовлены из материала пробы 750. Стоимость часов составляет примерно 3,5 миллиона рублей. Теперь мужчине грозит уголовное дело по обвинению в контрабанде товаров стратегического значения. В пресс-службе таможни напомнили, что пассажиры имеют право ввозить товары самолетом без декларирования, если их стоимость не превышает 10 тысяч евро и вес не превышает 50 килограммов. При превышении этих норм необходимо пройти через «красный» коридор и заполнить пассажирскую таможенную декларацию.