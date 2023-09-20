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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

иллюстрация

В Исилькуле Омской области возник дефицит топлива на АЗС

20 сентября 2023, 07:18
Фото: Город55
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В течение нескольких дней в городе заправляют только спецмашины.

Как стало известно Городу55, в городе Исилькуль Омской области возникла проблема с топливом. На заправочных станциях в течение последних трех дней обслуживались только машины скорой помощи и других спецслужб.

Остальные автомобилисты не могут заправляться в городе с конца прошлой недели. По данным источника Города55, сегодня, 20 сентября, на две заправки Исилькуля привезли цистерны. В данный момент доступ к топливу имеется, однако местные жители опасаются новых перебоев.

Отметим, что цены на бензин в Омской области в последние несколько месяцев существенно растут. Статистики посчитали, что за месяц топливо всех марок подорожало на 2,5%. Повысилась на 2,2% стоимость дизеля.

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#Омск#Омская область#Бензин#Новости#Топливо#Исилькуль#Азс#Алина Ясинская
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