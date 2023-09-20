В Исилькуле Омской области возник дефицит топлива на АЗС

Остальные автомобилисты не могут заправляться в городе с конца прошлой недели. По данным источника Города55, сегодня, 20 сентября, на две заправки Исилькуля привезли цистерны. В данный момент доступ к топливу имеется, однако местные жители опасаются новых перебоев.