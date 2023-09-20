Управляющего федеральной АЗС заподозрили в серийном похищении бензина в Иркутске

Группа преступников, которая регулярно воровала топливо с АЗС в Иркутске, была задержана полицейскими. По информации от пресс-службы ГУ МВД России по региону, следствие предполагает, что управляющий федеральной АЗС и руководитель другой станции организовали незаконный бизнес.