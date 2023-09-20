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Управляющего федеральной АЗС заподозрили в серийном похищении бензина в Иркутске

20 сентября 2023, 05:32
Группа преступников, которая регулярно воровала топливо с АЗС в Иркутске, была задержана полицейскими. По информации от пресс-службы ГУ МВД России по региону, следствие предполагает, что управляющий федеральной АЗС и руководитель другой станции организовали незаконный бизнес.

Они вручную переливали бензин и дизель из раздаточных колонок в емкости на его машине, пишет fedpress.ru.

Кассир-оператор также был привлечен к серии преступлений — он отключал системы видеонаблюдения и измерения топлива во время кражи. В отчетах фиксировались неверные данные.

Эта организованная преступная группировка действовала почти полгода и за это время успела украсть 11 тысяч литров топлива, причинив ущерб в размере полумиллиона рублей.

По факту происшествия возбуждено дело по статье «Мошенничество», ведется его расследование. Преступников вынуждают явиться в полицейское отделение.

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