«Темпом работ остался недоволен». Хоценко оценил ход ремонта омского ТЮЗа

В их числе оказался городской сад в границах проспекта К. Маркса и улиц Короленко — Ленина — Броз Тито. В рамках работ по благоустройству городского пространства здесь была установлена современная детская площадка с безопасным покрытием и новое освещение. Также на территории высадили саженцы рябины, лесной яблони, двух видов клена, сирени.