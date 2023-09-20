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Published Сегодня, 09:54

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Updated Сегодня, 09:57

Подрядчик, который ремонтирует омский ТЮЗ, значительно сорвал сроки

«Темпом работ остался недоволен». Хоценко оценил ход ремонта омского ТЮЗа

20 сентября 2023, 09:54
Фото: Город55

Подрядчик, который ремонтирует омский ТЮЗ, значительно сорвал сроки

Об этом рассказал врио губернатора региона на своей странице в Телеграм.

Сегодня, 19 сентября, Виталий Хоценко и мэр города Сергей Шелест побывали на нескольких территориях Омска, где сейчас ведутся активные работы по благоустройству.

В их числе оказался городской сад в границах проспекта К. Маркса и улиц Короленко — Ленина — Броз Тито. В рамках работ по благоустройству городского пространства здесь была установлена современная детская площадка с безопасным покрытием и новое освещение. Также на территории высадили саженцы рябины, лесной яблони, двух видов клена, сирени.

«В ближайшее время будут установлены малые архитектурные формы, а также современный игровой комплекс», — добавил врио губернатора.

Обустройство территории прошло в в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Бюджет составил 57 млн рублей.

Врио губернатора и мэр побывали на площадке реконструкции омского ТЮЗа. Однако темпами реализации этого проекта Хоценко остался недоволен. Подрядчик ООО «Стройцентр-Иркутс» значительно срывает сроки, на объекте недостаточно строителей, не завершены и не испытаны инженерные системы, также затянулся ремонт сцены и зрительного зала.

Виталий Хоценко поручил министру Динару Курманову совместно с министерством культуры Омской области взять этот объект под свой контроль, в том числе для решения обозначенных в ходе осмотра проблем, сообщили в правительстве Омской области

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#Омск#Благоустройство#Омская область#Благоустройство города#Новости#Сад#Городской сад#Анастасия Баянова
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