Telegram-канал Елены Блиновской был взломан физическими лицами

Сальникова также сообщила, что в одном из дел, связанных с взломом Telegram-канала Блиновской, два физических лица, Данила Докучаев и Никита Судариков, были оштрафованы на 100 000 рублей за свою причастность к взлому. Хакеры продублировали сим-карту, чтобы получить доступ к каналу Блиновской. Сама Блиновская не имела статуса участника дела, так как хакерам уже был вынесен приговор.