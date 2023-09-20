Telegram-канал Елены Блиновской был взломан физическими лицами

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В настоящее время Блиновская не может использовать свой канал, так как ее телефон и сим-карта были изъяты при расследовании. Однако хакеры получили контроль над каналом и используют его для продвижения товаров и услуг, иногда с помощью поддельных голосовых сообщений, в которых имитируется голос Блиновской.
Адвокат подчеркнула, что ни один из Telegram-каналов, предлагающих услуги от имени Блиновской за деньги, не имеет никакого отношения к ней. Защита множество раз обратилась с просьбой о блокировке действий хакеров, но эти обращения оказались безрезультатными.
Сальникова также сообщила, что в одном из дел, связанных с взломом Telegram-канала Блиновской, два физических лица, Данила Докучаев и Никита Судариков, были оштрафованы на 100 000 рублей за свою причастность к взлому. Хакеры продублировали сим-карту, чтобы получить доступ к каналу Блиновской. Сама Блиновская не имела статуса участника дела, так как хакерам уже был вынесен приговор.