Телефонные мошенники заставили жительницу Иркутской области поджечь военкомат

Аферисты позвонили жительнице и сказали, что она участвует в специальной операции вместе с полицией и ФСБ для задержания террориста. Ей объяснили, что необходимо поджечь здание военкомата для задержания опасного преступника. Однако в ходе профилактической беседы с женщиной правоохранители разъяснили, что она попала в ловушку мошенников и предотвратили совершение преступления.