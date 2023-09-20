Телефонные мошенники заставили жительницу Иркутской области поджечь военкомат

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Об этом сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по региону.
Такие мошенники способны заставить людей совершать террористические акты или повреждать имущество, а также нарушать объекты транспортной инфраструктуры. В данном случае они попросили женщину поджечь военкомат. Однако благодаря оперативной работе правоохранительных органов удалось предотвратить опасные действия, пишет fedpress.ru.
Аферисты позвонили жительнице и сказали, что она участвует в специальной операции вместе с полицией и ФСБ для задержания террориста. Ей объяснили, что необходимо поджечь здание военкомата для задержания опасного преступника. Однако в ходе профилактической беседы с женщиной правоохранители разъяснили, что она попала в ловушку мошенников и предотвратили совершение преступления.