СК РФ: Девушка была убита в горах Арата

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Информацию об этом предоставила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по региону, пишет ФедералПресс.
Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина страдал от хронического психического расстройства. В июне этого года он начал разговор с неизвестной девушкой, после чего нанес ей два удара кулаком в спину и несколько ударов складным ножом. В результате полученных травм жертва скончалась на месте происшествия. Известно, что у девушки был маленький ребенок, а также она училась на последнем курсе Тувинского государственного университета.