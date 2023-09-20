СК РФ: Девушка была убита в горах Арата

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина страдал от хронического психического расстройства. В июне этого года он начал разговор с неизвестной девушкой, после чего нанес ей два удара кулаком в спину и несколько ударов складным ножом. В результате полученных травм жертва скончалась на месте происшествия. Известно, что у девушки был маленький ребенок, а также она училась на последнем курсе Тувинского государственного университета.