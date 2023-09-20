Пришла в гости. В Омске нашли женщину, которая украла детскую коляску из подъезда

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Оказалось, что коляска находилось в свободном доступе, чем и воспользовался вор. Ее стоимость девушка оценила в 5 000 рублей.
Сотрудники полиции опросили жильцов дома по улице Звездная, а также посмотрели записи с камер видеонаблюдения, висящих в подъезде. Во время просмотра участковый уполномоченный узнал злоумышленницу — 27-летнюю местную жительницу, ранее дважды судимую за кражи чужого имущества.
Во время допроса женщина рассказала, что пришла в гости к подруге и в тамбуре заметила коляску, недолго думая, решила ее похитить. Украденную вещь она продала за 2 000 рублей, вырученные деньги уже успела потратить.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Омской области.