Полиция задержала водителя, который насмерть сбил мужчину и скрылся в Омском районе

Отметим, что в этот же день в черте города произошла серьезная авария с несовершеннолетним. Водитель сбил девятилетнего мальчика во дворе дома на Левом берегу. Ребенок получил тяжелые травмы. За рулем находился 16-летний парень, который скрылся с места ДТП.