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Полиция задержала водителя, который насмерть сбил мужчину и скрылся в Омском районе

Полиция задержала водителя, который насмерть сбил мужчину и скрылся в Омском районе

20 сентября 2023, 03:29
Фото: УМВД РФ по Омской области
Мужчина сбил пешехода на дороге Омск-Русская Поляна.

Вчера утром, 19 сентября, в Омском районе произошла смертельная авария. На дороге Омск-Русская Поляна сбили мужчину. Водитель скрылся с места ДТП, но оперативники его нашли.

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель на двигался черном легковом автомобиле марки Nissan Serena. На 21 километре он сбил пешехода 1984 года рождения. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Как выяснили полицейские, за рулем находился мужчина 1992 года рождения. Водителя задержали. По факту случившегося проводится проверка. Вскоре будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в этот же день в черте города произошла серьезная авария с несовершеннолетним. Водитель сбил девятилетнего мальчика во дворе дома на Левом берегу. Ребенок получил тяжелые травмы. За рулем находился 16-летний парень, который скрылся с места ДТП.

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#Происшествия#Омск#Смертельное ДТП#Скрылся с места аварии#Смертельная авария#Алина Ясинская
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