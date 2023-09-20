Первоклассница сломала спину на аттракционах в свердловском городе

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В связи с произошедшим, прокуратура Карпинска начала проверку соблюдения правил безопасности при эксплуатации аттракционов, пишет fedpress.ru.
Инцидент случился в парке культуры Угольщиков. Девочка прыгала на батуте и в какой-то момент получила перелом позвоночника. Немедленно ее доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.
Прокуроры проводят расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия, а также проверяют законность установки данного аттракциона.