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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Первоклассница сломала спину на аттракционах в свердловском городе

20 сентября 2023, 05:23
В Свердловской области в городе Карпинске семилетняя девочка получила серьезную травму в парке культуры. По информации пресс-службы прокуратуры, ребенок сломал позвоночник, прыгая на батуте.

В связи с произошедшим, прокуратура Карпинска начала проверку соблюдения правил безопасности при эксплуатации аттракционов, пишет fedpress.ru.

Инцидент случился в парке культуры Угольщиков. Девочка прыгала на батуте и в какой-то момент получила перелом позвоночника. Немедленно ее доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Прокуроры проводят расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия, а также проверяют законность установки данного аттракциона.

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