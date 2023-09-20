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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Пентагон: США продолжат совместные учения с Арменией

20 сентября 2023, 05:06
Армения будет проводить совместные учения с США и завершит их в соответствии с планом, заявили в Пентагоне.

По словам представителей американского военного ведомства, эти совместные учения с Арменией уже достигли своих целей, таких как развитие тактических отношений и повышение совместимости для миротворческих операций. Учения должны быть завершены, как планировалось, пишет RT.

В Пентагоне отметили, что они не видят никаких угроз для американских военных.

Ранее Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, дала комментарий относительно напряженности ситуации в Нагорном Карабахе в беседе с RT.

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