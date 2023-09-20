Пентагон: США продолжат совместные учения с Арменией

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
По словам представителей американского военного ведомства, эти совместные учения с Арменией уже достигли своих целей, таких как развитие тактических отношений и повышение совместимости для миротворческих операций. Учения должны быть завершены, как планировалось, пишет RT.
В Пентагоне отметили, что они не видят никаких угроз для американских военных.
Ранее Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, дала комментарий относительно напряженности ситуации в Нагорном Карабахе в беседе с RT.